Napoli-Liverpool, polizia municipale in azione nel dopo gara: multe e controlli

La polizia municipale di Napoli in occasione dell'incontro di calcio Napoli–Liverpool di ieri sera a Fuorigrotta ha intensificato il controllo del perimetro esterno allo Stadio Maradona, con l'obiettivo di prevenire e reprimere gli illeciti e i reati maggiormente diffusi durante questi eventi.

Gli agenti hanno contestato 113 verbali per infrazioni al codice della strada, prelevato 62 autovetture in divieto di sosta, sequestrato due veicoli per la mancata copertura assicurativa.

Durante le attività di contrasto ai parcheggiatori abusivi, sono stati individuate 10 persone. A queste sono state fatte multe e sequestrati i proventi dell'attività illecita. Due sono stati anche deferiti all'autorità giudiziaria per recidiva.

I controlli hanno riguardato anche la regolarità dell'esercizio delle attività commerciali, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni e le occupazioni di suolo pubblico. Su 30 attività controllate sono scaturiti 10 sequestri di merce e di strutture.