Polizia in azione per Napoli-Empoli. Droga, parcheggiatori e sosta selvaggia: pioggia di multe e denunce

Polizia in azione ieri sera a Fuorigrotta, in occasione della partita Napoli-Empoli che si è svolta allo stadio Maradona.

A predisporre i servizi per l'ordine e sicurezza pubblica la Questura. Gli all'accesso allo stadio, gli agenti del commissariato San Paolo hanno sanzionato 9 persone tra i 19 e i 40 anni, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.

Ancora, durante i servizi di controllo nel perimetro dello stadio, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati 10 parcheggiatori abusivi mentre un altro è stato denunciato poiché recidivo.

Infine, personale della municipale ha rimosso 80 auto in sosta vietata e multato 25 scooter in divieto di sosta, contestando complessivamente 155 violazioni del Codice della Strada.