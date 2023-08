Ingressi abusivi a Nisida: interviene la municipale in borghese

Agenti della polizia locale, gruppo intervento traffico, in abiti borghesi, hanno effettuato controlli presso il varco di accesso all’area pedonale di Nisida al fine di contrastare il fenomeno dell’accesso a detta area di veicoli non autorizzati i cui conducenti circolano coprendo la targa al fine di evitare la rilevazione automatica dell’infrazione da parte delle telecamere presenti in zona. Sono stati 3 i soggetti che la Polizia Locale ha deferito all’autorità giudiziaria per questo comportamento e altri 5 sanzionati amministrativamente per l’accesso in area pedonale.

Polizia muncipale impegnato anche nei consueti controlli nelle zone della movida. In piazza Vanvitelli e in via Aniello Falcone il personale impiegato ha elevato 25 verbali per violazione delle norme del Codice della Strada e prelevato un veicolo. Sempre in zona Vomero sono state nove le attività commerciali controllate di cui quattro verbalizzate: due perché occupavano suolo pubblico in eccedenza rispetto a quanto autorizzato; una per violazione delle norme sulla raccolta differenziata; una perché esponeva cartellone pubblicitario non autorizzato.