Sfreccia in moto senza casco guardando il cellulare: preso dai Carabinieri

Nell'ambito dei controlli sul territorio svolti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli con i colleghi del Nucleo radiomobile di Napoli, del team Api, del Reggimento Campania e della stazione locale, hanno sorpreso un giovane che, alla guida di una moto e senza casco, scorreva tranquillamente il cellulare.

Il giovane è stato fermato a via Stadera, a Poggioreale. Dai controlli è peraltro emerso che il mezzo non era assicurato.

37 le contravvenzioni notificate in zona in poche ore. Nel corso delle operazioni è stata inoltre arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio una 36enne della zona già nota alle forze dell’ordine. A casa aveva un panetto di hashish di 100 grammi, 3 bustine di marijuana, 4 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La donna è ora nel carcere femminile di Pozzuoli. Denunciata coppia per atti osceni in luogo pubblico.