Controlli a tappeto dall'alba: l'operazione a Villaricca

È in corso da questa mattina un’operazione Alto Impatto sul territorio del comune di Villaricca. Si tratta di un intervento interforze tra polizia metropolitana di Napoli e guardia di finanza gruppo di Giugliano. Cinque le attività controllate tra cui noti bar della zona.

Le operazioni sono state coordinate dai reciproci comandanti e condotte nel rispetto delle specifiche competenze della Finanza per il profilo fiscale e della Polizia Metropolitana per i profili inerenti agli abusi edilizi e ai reati ambientali. Con il supporto del nuovo comandante della polizia municipale di Villaricca, sono stati elevati 13 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico. Nove gli abusi edilizi in corso di accertamento. Circa seimila euro di sanzioni amministrative comminate per illeciti ambientali.

L'Asl ha coadiuvato le operazioni inerenti alla materia sicurezza sul lavoro e igiene degli alimenti, sanzionando tutti gli esercizi controllati. Tale operazione è la seconda del lungo calendario destinato a ripristinare le condizioni minime di legalità sul territorio di Villaricca e dell'Agro Giuglianese.