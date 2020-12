Campania zona rossa, i controlli anti-Covid: più di 2mila multati

Dal 15 novembre, quando cioè la Campania è entrata in zona rossa, a Napoli sono state 73.961 le persone controllate dalle forze dell'ordine nel corso dei controlli per il rispetto delle misure anti-Covid. A portarli a termine, polizia di Stato, polizia Metropolitana e polizie municipali, con in tutto 23.663 unità.

Le persone sanzionate o denunciate sono state 2.065. Per quanto riguarda i negozi, ne sono stati controllati 5.721, per 28 dei quali è stata disposta la sospensione o la chiusura delle attività.

Sono 104, infine, i titolari di esercizi commerciali multati e/o denunciati.