Droni e posti di blocco: torneranno i controlli anti Covid "primaverili" nelle festività natalizie

I controlli blandi degli ultimi mesi potrebbero diventare presto un lontano ricordo. Dopo l'approvazione del Dpcm di ieri ci si interroga se saranno intensificate le misure di controllo per evitare gli spostamenti non consentiti nelle feste natalizie, in particolare nelle giornate di Natale, Santo Stefano e Capodanno, nelle quali sarà severamente vietato recarsi al di fuori del proprio comune di appartenenza.

Droni e posti di blocco

Il sistema applicato sarà il medesimo di quello rigido primaverile: posti di controllo sulle autostrade, sulle strade principali, negli aeroporti e nelle stazioni. Inoltre previsti anche i droni per vigilare su possibili assembramenti in strada. Impiegato anche l'esercito. I controlli si intensificheranno in particolare a Capodanno, alla ricerca dei veglioni abusivi.