Controlli per le vie del centro: in azione Carabinieri, Nas e Polizia

Weekend di controlli per i Carabinieri della compagnia Napoli Centro, all’insegna dei controlli amministrativi nei quartieri Chiaia, San Giuseppe e San Lorenzo. I carabinieri insieme a quelli del Nas e alla Polizia hanno elevato delle sanzioni amministrative nei confronti dei rispettivi titolari di due attività commerciali a piazzetta Nilo e a piazza San Domenico Maggiore.

I militari hanno accertato il mancato rispetto dei requisiti generali in materia di igiene. Durante le operazioni, i carabinieri hanno identificato 71 persone e sequestrato 2 scooter. Denunciato anche un 42enne napoletano, pregiudicato, il quale, sebbene destinatario del divieto di accesso all’area urbana del quartiere Santa Lucia, veniva sorpreso in via Chiatamone mentre esercitava attività di parcheggiatore abusivo. Sanzionato amministrativamente anche un altro “collega” del 42enne.