La replica del Viminale a De Luca: "In sette mesi oltre 31 milioni di controlli anti Covid"

"In relazione alle notizie circa l'asserita carenza di controlli, con particolare riferimento alla regione Campania, si evidenzia che, su tutto il territorio nazionale, dall'11 marzo al primo ottobre, sono stati eseguiti oltre 31 milioni di controlli: quasi 24 milioni hanno riguardato le persone e più di 7 milioni e mezzo gli esercizi e le attività commerciali".

Così il Viminale in una nota in cui si sottolinea che "sin dal mese di marzo nell'ambito dei piani di controllo coordinato del territorio, i Prefetti hanno sempre dato priorità all'attività di vigilanza affidata alle forze dell'ordine, con il concorso delle polizie locali, per garantire il pieno rispetto delle misure anti-Covid".

"Soltanto nel mese di settembre sono state controllate, sull'intero territorio nazionale, 1.695.024 persone e 202.753 attività ed esercizi commerciali, ed in particolare, nella provincia di Napoli, 105.103 persone e 6.698 attività ed esercizi commerciali. Ciò - si spiega - è avvenuto nell'ambito degli ordinari servizi di prevenzione generale, nonché grazie a specifiche attività interforze pianificate nelle aree maggiormente interessate dall'afflusso di persone".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fsp Polizia a De Luca: “Provocatorio, noi gli unici a mantenere gli impegni. Pensi a chiedere più assunzioni di giovani nelle Forze dell’ordine”

“L’ultima offesa a migliaia di donne e uomini delle Forze dell’ordine che svolgono un lavoro titanico arriva dal presidente della Campania. De Luca provoca parlando di presunte sparizioni di operatori sul territorio a vigilare sul rispetto delle norme anti Covid, con ciò forse cercando alibi a un sistema che fa acqua su tanti fronti e servizi. Un sistema che si regge sull’instancabile operato di quelli che portano l’uniforme, eppure sono sempre il capro espiatorio di politici, governatori, sindaci e governi per qualsiasi cosa. Noi facciamo comunque il nostro lavoro, se facessero tutti il proprio nella stessa maniera vivremmo in un paese stupendo. Le Forze dell’ordine non sono affatto scomparse, sono sempre e comunque lì, correndo di qua e di là fra mille servizi, fra mille pretese spesso assurde, e a coprire mille problemi anche se non gli competono. Invece di fare considerazioni miopi e irrispettose che offendono l’enorme lavoro svolto quotidianamente dai colleghi, De Luca ricordi gli innumerevoli impegni che gravano su di noi, anche a causa di politiche ambigue e superficiali, mentre facciamo i conti con organici insufficienti per via della disastrosa previsione della legge Madia. Il Governatore usi tutta la sua famigerata enfasi, piuttosto, per far pressione sul governo affinché vengano assunti più giovani nelle Forze dell’ordine”. Così Valter Mazzetti, Segretario Generale della Federazione Fsp Polizia di Stato.