Movida selvaggia: alcol a ragazzini, 20enne aggredisce gli agenti della municipale

Polizia municipale in azione in città per arginare il fenomeno della movida selvattia.

Diverse le situazioni in cui gli agenti sono intervenuti. In via Caracciolo è stato arrestato S.M.P. 20 anni, residente a Torre del Greco. Il ragazzo era alla guida di un motoveicolo senza casco ed in "evidente stato di alterazione psicofisica". Alla vista degli agenti li ha aggrediti prima verbalmente e poi fisicamente, tanto che sono stati successivamente costretti a ricorrere alle cure mediche. A carico di S.M.P., peraltro già con precedenti per porto d’armi abusivo e lesioni personali, il agistrato di turno ha disposto un processo per direttissima che si terrà lunedì mattina.

Nei pressi di piazza del Gesù invece gli agenti della Tutela Minori hanno controllato otto ragazzi che consumavano alcool. Tra loro è stato trovato un minore di 16 anni seduto in un locale. Il gestore è stato verbalizzato e denunciato all' Autorità Giudiziaria mentre il ragazzino è stato affidato ai genitori.

Sono stati effettuati inoltre 62 controlli a bar, locali, pizzerie, ed elevati 30 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico.

Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 190 controlli ed elevati 72 verbali con 6 sequestri e 6 fermi amministrativi oltre alla rimozione di 29 veicoli con i carri gru. Gli agenti della municipale hanno effettuato inoltre 243 controlli per la normativa anti-covid ai titolari e ai clienti attività ispezionate, elevando 14 verbali per il mancato controllo del green pass e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali. Individuato e denunciato anche un parcheggiatore abusivo recidivo, in via Doria.