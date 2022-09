Controlli a tappeto in tutta la città: stangata per diversi tassisti

La Polizia Municipale dai controlli effettuati nel fine settimana presso l’Aeroporto di Capodichino, il molo Beverello e la Stazione Centrale hanno individuato 9 tassisti e 1 conducente di veicolo NCC (Noleggio Con Conducente) che esercitavano l’attività violando le norme del Regolamento Comunale e del Codice della Strada.

Tra i tassisti 4 erano in attività fuori dal loro turno di servizio venivano sottoposti all’immediato ritiro della licenza, 3 venivano verbalizzati per aver prelevato utenti a meno di 100 metri dal posteggio, 1 per non aver rispettato l’ordine di fila nel posteggio e 1 per aver sostato fuori dai posteggi per offrire i propri servizi ai turisti provenienti dalle navi di crociera, i trasgressori sono stati segnalati all’ufficio comunale di corso pubblico per le conseguenti misure disciplinari, il conducente NCC veniva invece verbalizzato e sottoposto a fermo amministrativo per 2 mesi per aver non aver iniziato il servizio dalla rimessa autorizzata.

Durante i controlli sono stati sorpresi anche 2 conducenti di taxi che utilizzavano veicoli non sottoposti alla revisione annuale applicando la sanzione di € 173 oltre alla sospensione dei veicoli dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. Nel Centro Storico è stato sorpreso un conducente di veicolo immatricolato ad uso proprio che volgeva abusivamente l’attività di noleggio con conducente trasportando una turista straniera dall’Aeroporto ad un B&B a fronte di un corrispettivo economico, il trasgressore veniva sanzionato e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo per 2 mesi.

Nell’ambito dell’evento Festival dell’Oriente, il personale della U.O. Fuorigrotta , ha elevato 15 verbali per infrazioni al cds, ha sanzionato 2 parcheggiatori abusivi, prelevando 10 autovetture in sosta vietata. Inoltre sono stati effettuati 8 sequestri di bibite, messe in vendita sulla pubblica via senza alcuna autorizzazione In Piazza Garibaldi le attività di presidio della sicurezza e prevenzione degli illeciti, operazioni finalizzate anche ad impedire lo svolgimento dei mercatini abusivi di indumenti e materiali usati, hanno visto l’impiego da parte della Municipale di 3 pattuglie automontate con 9 operatori, che hanno assicurato il monitoraggio dell’area fino alle ore 24.