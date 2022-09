Controlli nella notte a Sant'Antimo: carabinieri e vigili in azione

Controlli notturni a Sant’Antimo per i carabinieri della tenenza locale e della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania che insieme alla polizia municipale del posto hanno setacciato le zone maggiormente frequentate da ragazzi. Durante le operazioni è stato segnalato alla Prefettura un 17enne che, fermato, è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana.

Denunciato anche un 40enne di origine ghanese trovato alla guida di uno scooter senza targa e con numero di telaio abraso. Controlli serrati per il rispetto del codice della strada. Dieci i ragazzi indisciplinati, le sanzioni riguardano la guida senza casco, la guida senza patente e veicoli senza assicurazione o revisione. Quarantadue le persone identificate e 30 i veicoli controllati.