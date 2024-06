Controlli notturni, chiuso noto ristorante a Posillipo: 350 chili di alimenti non tracciati

Un ristorante e un forno con attività sospesa, patenti ritirate, parcheggiatori abusivi denunciati, lavoratori a nero scovati nei locali. E' il bilancio di una notte di controlli tra Posillipo e Bagnoli da parte dei carabinieri. Verifiche, effettuate anche con il personale dell’Asl e del Nil di Napoli, negli esercizi commerciali. Una di queste verifiche ha riguardato una nota trattoria gourmet di Posillipo alla quale è stata sospesa l’attività di ristorazione e deposito. Il motivo è che i militari hanno rivenuto e sequestrato 350 chili di alimenti non tracciati o tenuti in pessimo stato di conservazione. Per il titolare 4.500 euro di sanzioni per violazioni in materia igienico sanitaria. Stessa sorte per un noto forno di piazza San Luigi, sempre a Posillipo, dove sono stati sequestrati 110 chili di generi alimentari in cattivo stato di conservazione: 3.500 euro di multa.

Sul fronte movida, i carabinieri hanno controllato la viabilità nella zona dei locali notturni. Analisi a tappeto con l’etilometro per verificare che non ci fossero persone alla guida in stato di ebrezza. Tre le patenti che sono state ritirate proprio per questo reato, undici sanzioni e più di 3mila euro complessivi di multe tra cinture di sicurezza non messe, revisioni scadute e coperture assicurative mancanti. Durante la notte i militari hanno denunciato cinque parcheggiatori abusivi che non solo erano recidivi nel biennio ma anche sottoposti a Dacur.

Infine, i carabinieri hanno controllato decine di persone ed effettuato diverse perquisizioni. Un 37enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un coltello a scatto. Stessa sorte per un 56enne sorpreso con 179 grammi di marijuana e diverso materiale per il confezionamento della droga. Denunciato, infine, un 27enne, trovato alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente. Cinque i ragazzini segnalati alla prefettura perché assuntori di droga.