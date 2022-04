Movida, controlli in tutta la città: raffica di sanzioni

Gli Agenti del Reparto Tutela Emergenze Sociali e Minori della Polizia Municipale, che operano per il contrasto all’uso di alcolici e di sostanze stupefacenti tra i più giovani, nel corso della notte in Vico Belledonne /Via Bisignano hanno intercettato un minore di 15 anni riverso a terra, in presumibile stato di coma etilico. Gli Agenti lo hanno soccorso, chiamato l’ambulanza ed affidato direttamente ai genitori che sono stati convocati sul posto. Dai primi accertamenti il minorenne avrebbe acquistato alcolici in un locale dei Quartieri Spagnoli, le indagini della Municipale proseguono al fine di individuare il locale dove è avvenuta la vendita dell'alcool al minore.

In piazza Medaglie d’Oro, un altro ragazzo di 15 anni, è stato invece sorpreso a consumare sostanze stupefacenti, anche in questo caso sono stati immediatamente allertati i genitori che sono giunti sul posto per l’affidamento del minore. Entrambe le circostanze saranno segnalate alle Autorità competenti per i consequenziali provvedimenti. Costanti anche le verifiche per assicurare il rispetto delle norme che regolano la “movida” cittadina secondo le disposizioni dell'Ordinanza Sindacale 59/2022.

Nell’immediatezza degli orari di chiusura stabiliti dal dispositivo, sono state verificate n. 140 attività e dai controlli sono scaturiti n° 4 verbali per diverse violazioni alla Ordinanza Sindacale, in particolare è stato necessario sanzionare le inosservanze in Via S.Sebastiano, Piazza Muzii e via Bernini per la vendita d’asporto di alcool dopo le 24:00, Via Belledonne per non aver rispettato l’orario di chiusura.

Inoltre gli Agenti della U.O. Chiaia hanno interrotto una serata di cena spettacolo in Via Nazario Sauro, dove il gestore è stato verbalizzato per il mancato rispetto delle prescrizioni per impatto acustico e per l'assenza dell'autorizzazione a tenere un pubblico spettacolo ai sensi dell' art. 68 del tulps con interruzione dell'evento e informativa all’Autorità Giudiziaria per lo svolgimento della serata danzante senza agibilità dei locali. I controlli sono poi continuati in pattugliamento fino all' alba per verificare che nessuna attività riaprisse prima delle ore 05,00, come stabilito in Ordinanza.

Dai controlli di Polizia Amministrativa effettuati sono inoltre scaturiti ulteriori n. 23 verbali, per occupazione abusiva di suolo pubblico, la diffusione di musica senza autorizzazione e per lo sversamento illecito dei rifiuti. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati n 230 controlli ed elevati 166 verbali oltre alla rimozione di 52 veicoli con i carri gru nelle zone di maggiore attrazione della movida cittadina.

Controlli anche in provincia

Ieri gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore nelle vie Cavalieri di Vittorio Veneto, Turati e Giovanni XXIII, e nelle piazze San Maurizio e Atella. Nel corso dell’attività sono state identificate 142 persone, di cui 30 con precedenti di polizia, controllati 82 veicoli e altresì contestate 4 violazioni del Codice della Strada per superamento dei limiti di velocità nei centri abitati, per guida senza patente e senza revisione.

Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli e della Polizia Metropolitana, con il supporto del Reparto Mobile di Bari, hanno effettuato controlli in zona Chiaia e nel quartiere Vomero.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato San Ferdinando nelle vie Chiaia, dei Mille, Riviera di Chiaia, Toledo, Bisignano, Alabardieri e Carducci, in vicoletto Belledonne a Chiaia, in corso Vittorio Emanuele e nelle piazze San Pasquale a Chiaia, Vittoria, dei Martiri, Trieste e Trento, in largo Ferrandina e piazzetta Marinari hanno identificato 52 persone, di cui 5 con precedenti di polizia, controllato 6 esercizi commerciali, contestato 16 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e fermata ed altresì rimosso 11 veicoli in divieto di sosta.