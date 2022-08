Controlli tra movida del centro storico e spiagge: serata tranquilla a Napoli

Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati Decumani e Montecalvario, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli e personale del servizio autonomo della Polizia Locale del Comune di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato controlli al centro storico e nei Quartieri Spagnoli.

Nel corso dell’attività gli agenti del Commissariato Decumani nel centro storico, in particolare nelle piazze del Gesù e Bellini, hanno identificato 74 persone, mentre i poliziotti del Commissariato Montecalvario, nei Quartieri Spagnoli, in via Toledo, piazza Carità, largo Berlinguer, largo Baracche, via Girardi, piazzetta Marinelli e in via Trinità delle Monache, hanno identificato 22 persone, controllato 3 locali commerciali, contestata una violazione del Codice della Strada per divieto di sosta e rimosso 6 veicoli per sosta vietata.

Infine, i poliziotti del Commissariato Posillipo, i militari dell’Arma dei Carabinieri, i finanzieri del Comando provinciale di Napoli e del Reparto Operativo Aeronavale hanno controllato la zona di Marechiaro e, in particolare, in via Russo e presso la Spiaggia delle Monache dove hanno identificato 48 persone, controllato 6 veicoli e sanzionato amministrativamente una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.