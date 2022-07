Controlli sulla movida a Ischia: raffica di sanzioni

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Ischia e personale della Polizia Municipale del Comune di Ischia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree interessate dalla "movida" ischitana in particolare in località Riva Destra, lungomare Cristoforo Colombo, piazza Antica Reggia, via Alfredo De Luca e corso Vittorio Colonna.

Nel corso dell’attività hanno identificato 175 persone, di cui una denunciata per guida in stato di ebrezza, controllato 52 veicoli, contestato 83 violazioni del Codice della Strada per mancata revisione, sorpasso non consentito, sosta vietata e per divieto di circolazione nelle piccole isole a seguito del divieto di sbarco ai residenti in Campania e rimosso 25 veicoli in divieto di sosta.

Inoltre, gli operatori, durante i controlli agli esercizi commerciali in località Riva Destra, hanno notato un uomo molesto all’esterno di un locale che, alla loro vista, li ha minacciati e aggrediti con calci e pugni fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato dopo una colluttazione.

Un 27enne marocchino, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per minacce aggravate, oltraggio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.