Stretta sulla movida, controlli interforze tra centro storico e Vomero

Controlli interforze ieri per la movida partenopea tra Chiaia, il centro storico ed il Vomero. In campo gli agenti dei commissariati San Ferdinando, Decumani, Montecalvario e Vomero, i militari dell’arma dei carabinieri, del Nas e del X Reggimento Campania e i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto del IV reparto mobile.

Nel corso dell’attività in via Chiaia, piazza dei Martiri, via Dei Mille, piazza San Pasquale a Chiaia, via Riviera di Chiaia, corso Vittorio Emanuele, via Toledo e in piazza Trieste e Trento sono state identificate 190 persone, sanzionandone tre poiché prive della certificazione verde. Controllati otto esercizi commerciali in zona "Baretti", dove un titolare è stato sanzionato per aver violato le prescrizioni del nulla osta di impatto acustico.

Inoltre, gli operatori nella zona di largo Ferrandina, via Nisco, largo Vasto a Chiaia, via Generale Orsini, via Chiatamone, via Mergellina e viale Antonio Gramsci hanno denunciato 11 persone, tutte con precedenti di polizia, poiché sorprese nuovamente ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo; cinque di queste sono state anche denunciate per inosservanza agli obblighi del Dacur (divieto di accesso alle aree urbane) cui sono sottoposte.

Al centro storico, in particolare in piazza San Giovanni Maggiore Pignatelli, via De Mariniis, largo Giusso, largo Banchi Nuovi, via Carrozzieri e piazza del Gesù, sono state identificate 73 persone e controllati 5 locali commerciali. Il titolare di un bar in largo Giusso è stato sanzionato penalmente per aver somministrato bevande alcoliche a un minore di anni 16, mentre altri due gestori di locali in via De Mariniis e piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli sono stati sanzionati amministrativamente per aver somministrato bevande alcoliche a giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni.

Inoltre, gli agenti del commissariato Montecalvario e personale della polizia locale, in zona Toledo, largo Berlinguer e nelle strade limitrofe, hanno identificato 204 persone, 4 delle quali sono state sanzionate poiché prive di dispositivi di protezione individuale, e controllato 10 esercizi pubblici. Nei Quartieri Spagnoli gli operatori hanno rimosso 17 autovetture poiché parcheggiate sui marciapiedi e sulla pubblica via in divieto di sosta.

Infine, gli agenti del commissariato Vomero, i militari della Guardia di Finanza e personale della Polizia Metropolitana, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, hanno effettuato controlli a San Martino, in piazza Vanvitelli, in piazza Medaglie D’Oro, in via Luca Giordano, via Alessandro Scarlatti, via Eduardo Suarez, via Gian Lorenzo Bernini, via Mario Fiore e via Aniello Falcone dove hanno identificato 115 persone e controllato 7 esercizi commerciali.

L'apporto della polizia municipale

Anche la polizia locale di Napoli nella giornata di ieri ha effettuato numerosi controlli. Sono state 930 le persone controllate in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici in P.zza Dante, P.zza Carlo III, P.zza Amedeo e P.zza Vanvitelli, elevando 4 verbali per aver sorpreso cittadini a bordo di mezzi pubblici sprovvisti della certificazione verde obbligatoria prevista dalla recente normativa sull'obbligo dei Green Pass.

Gli agenti successivamente sono stati impegnati negli interventi per il controllo delle norme che regolano la “movida” cittadina, le violazioni al Codice della Strada e il rispetto delle misure di prevenzione sanitarie. Sul lungomare, nelle aree di Chiaia, al Vomero e nel Centro Storico sono stati effettuati 41 controlli a locali e ad attività imprenditoriali come bar, locali, pizzerie; elevati 21 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per la mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico. Sul fronte delle verifiche al Codice della Strada sono stati effettuati 190 controlli ed elevati 56 verbali oltre alla rimozione di 18 veicoli con i carri gru, Gli agenti della municipale hanno effettuato inoltre 388 controlli per la normativa anti-covid rivolti anche ai titolari e ai clienti delle attività imprenditoriali, elevando 7 verbali per il mancato controllo e possesso del green pass e per il mancato uso della mascherina all’interno dei locali. In Piazza Trieste e Trento e in Piazza Carolina sono stati verbalizzati, denunciati e allontanati 2 parcheggiatori abusivi.

Nella zona di Porta Nolana, gli agenti hanno fermato due soggetti di nazionalità marocchina, che a bordo di un veicolo, trasportavano scarpe contraffatte. La merce è stata sequestrata e i due soggetti denunciati per contraffazione, mentre in un esercizio commerciale nella Maddalena, sono state trovate e sequestrate 14 mila mascherine non a norma.