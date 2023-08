In giro per la città su uno scooter rubato: fermato a due passi dal Duomo

Agenti della Polizia Municipale, Unità Operative Stella e G.I.T. (Gruppo Interventi Territorio), hanno effettuato controlli di Polizia Stradale in via Duomo-Foria (zona Stella San Carlo Arena) provvedendo al controllo di oltre 40 veicoli tra autovetture, ciclomotori e motocicli. Nel corso dei controlli sono stati denunciati a piede libero due soggetti un uomo napoletano perché circolava su un veicolo risultato oggetto di furto e, un cittadino della Repubblica Domenicana che viaggiava su di un “motorino” con targa di altro veicolo oggetto di furto.

Oltre ai due reati i caschi bianchi hanno accertato numerose infrazioni di fatti sono stati 4 i soggetti sorpresi a guidare sprovvisti di patente, altrettanti con veicolo non revisionato mentre 5 sono stati quelli sorpresi sprovvisti di assicurazione e 2 quelli che guidavano un veicolo già sottoposto a sequestro e sono stati 7 i veicoli sottoposi a sequestro.

Analoghi controlli sono stati effettuati dalle Unità Operative San Giovanni e G.I.T. (Gruppo Interventi Territorio) in zona Ponticelli anche in questo caso gli agenti hanno verbalizzato 4 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, 2 non revisionati, un conducente sprovvisto di patente, uno con patente scaduta.