Raffica di controlli nei locali di piazza del Gesù: la scoperta della polizia locale

A seguito dei controlli gli uomini della Unità Operativa Soccavo hanno elevato 33 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada di cui 13 per mancato uso del casco protettivo 5 per omessa revisione e 5 per mancanza di copertura assicurativa.

Il personale in forza alla U.O. Avvocata ha invece effettuato controlli di natura amministrativa nei pressi di Piazza del Gesù Nuovo, 2 le attività sanzionate per occupazione abusiva di suolo pubblico ed una terza è stata sorpresa ad esercitare in assenza in maniera completamente abusiva e sanzionata per un totale di 8.000 euro.

Personale della Unità Operativa Stella nell’ambito dell’attività di controllo del territorio di propria competenza ha scoperto un B&B ed una casa vacanze abusive. Sanzionato un venditore ambulante abusivo di frutta e verdura con sequestro e distruzione della merce posta in vendita in quanto esposta agli agenti atmosferici. Stessa sanzione anche per un minimarket che occupava abusivamente il suolo pubblico. Inoltre in Vico Fonseca il personale della Polizia Locale ha sottoposto a sequestro opere edili abusive.