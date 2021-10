Mancata verifica del green pass ai clienti: sanzioni dei Carabinieri a Napoli

Controllo del territorio nei quartieri Vomero e Chiaiano, dove i Carabinieri della locale compagnia hanno setacciato le zone più frequentate. 141 le persone identificate, 23 i veicoli controllati.



L’attenzione dei militari dell'Arma è stata massima anche per il rispetto della normativa anti-contagio.

Per cinque locali è scattata la sanzione per aver venduto bevande alcoliche dopo le 22 e per non aver verificato il green pass ai clienti.