Il kit del perfetto ladro d'auto: era in una vettura rubata e abbandonata

I carabinieri hanno setacciato le strade di Castellammare di Stabia e dei comuni di Sant’Antonio Abate e Gragnano. Una serie di controlli a tappeto che hanno portato i militari a trovare e sequestrare una centralina per auto, due autoradio, tre chiavi “universali” per l’apertura e la messa in moto di veicoli e attrezzi atti allo scasso.

La refurtiva – provento di furto – è stata trovata in corso Alcide De Gasperi nei pressi del civico 626 all’interno di una Citroen C3 appena rubata e poco dopo abbandonata verosimilmente a causa dell’arrivo delle gazzelle.

Il bilancio dei controlli

A Sant’Antonio Abate, invece, i carabinieri hanno fermato una persona in via Casa Rustillo. Il 23enne, perquisito, è stato trovato in possesso di quasi 8mila euro in contanti e di pochi grammi di marijuana. È stato denunciato per ricettazione e segnalato alla prefettura.

Diverse le perquisizioni e, nel corso dei controlli, un 39enne è stato denunciato perché trovato alla guida con tasso alcolemico superiore a quanto consentito, mentre un 44enne è stato denunciato perché sorpreso, con recidiva nel biennio, nell’attività di parcheggiatore abusivo. Infine, quattro i ragazzi trovati in possesso di modiche quantità di droga e segnalati alla prefettura, mentre sono state 21 le sanzioni al codice della strada elevate.