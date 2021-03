Controlli anti-Covid, blitz nella movida del Vomero

Al Vomero e in particolare nella zona della movida, nello scorso fine settimana, è stato organizzato un servizio straordinario interforze di controllo del territorio.

Hanno partecipato gli agenti del Commissariato Vomero, i militari dell’Arma dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e gli agenti della Polizia Metropolitana, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e del Reparto Mobile.

In particolare le forze dell'ordine hanno passato al setaccio via Luca Giordano, via Scarlatti, piazzetta Fuga, piazza degli Artisti, piazza Vanvitelli, via Falcone e ai giardini Nino Taranto.

Nel corso dell’attività sono state identificate 236 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllati un motociclo e 38 autovetture e contestate 2 violazioni del Codice della Strada per mancato uso delle cinture di sicurezza.

Infine, sono state sanzionate 7 persone trovate prive della mascherina mentre, in un appartamento in via Donizetti dove era in corso una festa, 4 persone sono state sanzionate perché non appartenenti allo stesso nucleo familiare.