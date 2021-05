Lungomare, controlli interforze: identificati in 150

/ Via Francesco Caracciolo

Centocinquanta persone. A tanto ammonta il numero di identificati nel corso dei controlli interforze sul lungomare di Napoli.

Sono stati effettuati ieri dagli agenti del commissariato San Ferdinando e della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, dai militari dell'Arma dei Carabinieri, da quelli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dal personale della polizia municipale.

Ci sono stati anche controlli mirati per verificare l'uso della mascherina, del distanziamento e del rispetto dell'osservanza delle disposizioni relative agli orari degli esercizi commerciali.

Le forze dell'ordine hanno passato al setaccio largo Sermoneta, via Caracciolo, Molo Luise, Molo Mergellina, Rotonda Diaz, via Partenope e via Nazario Sauro.