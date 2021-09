Green Pass: raffica di controlli e sanzioni al Vomero

Al Vomero controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia locale che hanno passato a setaccio i locali della movida, in particolare a via Aniello Falcone, ritrovo abituale di centinaia di giovani: 253 le persone identificate, 135 i veicoli controllati, molti dei quali sanzionati per violazioni al codice della strada. 13 i locali controllati.

Le sanzioni

Dei 13 locali oggetto di controllo uno è stato sanzionato per aver venduto bevande oltre le 22, un altro per aver consentito l’ingresso ad un cliente privo di green-pass.

14 le persone denunciate tra cui due giovani sorpresi con un coltello a serramanico e uno in possesso di un portafogli risultato rubato.

Tra le persone sanzionate anche 3 parcheggiatori abusivi e due persone alla guida di auto che però sono risultate non aver mai conseguito la patente.

Diversi i ragazzi – tutti tra i 20 e i 26 anni – segnalati alla Prefettura sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti, il più giovane delle quali ha candidamente detto che la droga gli serviva per “rilassarsi”.

I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.