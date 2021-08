Green pass, a Napoli controlli della Municipale: elevate multe a Chiaia

Si è riscontrata la regolarità dei Green pass in 25 occasioni, mentre in due casi, una pizzeria e un ristorante, i responsabili sono stati multati per non aver controllato il documento

Corretto uso della mascherina, clienti in possesso di regolari Green pass: è quanto hanno verificato gli agenti della Municipale di Chiaia in 19 tra bar, ristoranti e palestre dell'area partenopea di loro competenza.

Si è riscontrata la regolarità dei Green pass in 25 occasioni, mentre in due casi - una pizzeria di via Manzoni e un ristorante di via Posillipo - i responsabili sono stati multati per non aver controllato il documento.

Montesanto e via Mezzocannone

La Municipale del quartiere Avvocata invece, presso la stazione della Metropolitana di Montesanto, ha accertato che all’interno non veniva effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli agenti, risaliti alla società appaltatrice per la gestione del servizio di pulizia della stazione, hanno contestato al responsabile la violazione commessa.

Le operazioni hanno riguardato anche alcune attività che operano nella zona di via Mezzocannone e via De Marinis, dove sono stati multati due bar, una per la diffusione della musica in assenza del certificato d’impatto acustico, un'altra per occupazione abusiva di suolo pubblico.