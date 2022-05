Giro d'Italia a Napoli, partono i controlli della municipale: raffica di multe

La Polizia Municipale ha predisposto,nei giorni precedenti la tappa del Giro d’Italia prevista a Napoli sabato 14 maggio, un’attenta bonifica sul tracciato interessato all’8° Tappa. Nella sola area di Fuorigrotta l’Unità Operativa territoriale ha istituito alcuni posti di controllo, a seguito dei quali sono stati redatti 49 verbali per infrazioni al codice della strada.

Quattordici i veicoli sottoposti a sequestro giudiziario, 13 perché sorpresi a circolare privi della copertura assicurativa ed uno perché messo in circolazione sebbene già vincolato da un precedente fermo. Quattro i motoveicoli sospesi dalla circolazione ed affidati in custodia perché il conducente non indossava il casco protettivo, quattro le auto sottoposte a fermo perché i conducenti non avevano mai conseguito la patente. I controlli da parte della Polizia Locale continueranno su tutta la traccia urbana interessata dal passaggio dei ciclisti al fine di rendere sicuro l’andamento della gara.