Controlli a Forio, carenze igienico sanitarie gravi in due locali

A Forio di Ischia i carabinieri hanno effettuato un servizio volto al monitoraggio dei flussi turistici in arrivo e in partenza dal porto commerciale. Controlli anche sulla sicurezza ambientale. Durante la serata i militari hanno denunciato un turista svizzero 63enne per porto illegale di armi. L’uomo, fermato lungo corso Francesco Regine, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 20 centimetri custodito nella borsa a tracolla e di uno stiletto da 15 centimetri che l’uomo aveva nella tasca dei pantaloni.

Durante le operazioni effettuate con il Nas, i carabinieri hanno controllato un villaggio turistico a vico IV Fortino dove sono state accertate nei due locali cucina carenze igienico sanitarie gravi. Applicato anche il provvedimento di chiusura per il distacco della tinteggiatura dalle pareti a causa delle infiltrazioni di umidità pregressa tra pareti e soffitto.

Per la legale rappresentante dell’azienda sanzioni pari a 5mila euro.