Controlli e perquisizioni a tappeto: un arresto nel napoletano

A Casavatore i Carabinieri della Compagnia di Casoria insieme a quelli del Reggimento Campania hanno setacciato le strade della città. Il report è di 60 persone identificate, 40 veicoli controllati e numerose perquisizioni personali e domiciliari alla ricerca di armi e droga. Non sono mancati i controlli alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale.

I militari dell’Arma hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio D. C., 33enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione del suo domicilio, hanno rinvenuto e sequestrato 40 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana. Sequestrata, perché ritenuta provento del reato, anche la somma contante di 200 euro. L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.