Bombe a Ponticelli: scattano i controlli

Stamattina gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Ponticelli, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile antidroga ed anti esplosivo dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Ponticelli.

Nel corso dell’attività all’interno del “Rione Fiat” sono stati sequestrati 50 grammi di cocaina e 5,2 kg di tabacchi lavorati esteri. Infine, un 50enne con precedenti di polizia è stato denunciato per possesso di armi od oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso di un coltello serramanico a scatto della lunghezza complessiva di 27cm e di due tirapugni in acciaio.