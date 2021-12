Controlli dei carabinieri a Poggioreale: quartiere passato al setaccio

Servizio straordinario di controllo del territorio a Ponticelli per i carabinieri della compagnia di Poggioreale. Setacciate le strade del quartiere insieme al nucleo dei carabinieri cinofili e ai militari del reggimento Campania. Perquisizioni, un arresto, una persona denunciata a piede libero e controlli al codice della strada. Controlli a tappeto durante i quali sono state identificate 71 persone già note alle forze dell’ordine ed effettuate 20 ispezioni nelle abitazioni di altrettanti cittadini sottoposti a misure detentive.

I carabinieri hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli un 33enne di Ponticelli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo dovrà scontare la pena della reclusione in carcere di 3 anni e 2 mesi per i reati di spaccio e detenzione di droga. Denunciato a piede libero un 39enne di via Franciosa già noto alle forze dell’ordine perché trovato alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio. Tre gli assuntori di droga segnalati alla prefettura che durante i controlli sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Diverse le sanzioni al codice della strada per un totale di 15mila euro.