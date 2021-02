Controlli a tappeto in tutto il vesuviano: raffica di persone sanzionate

I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio ad “Alto Impatto” incentrato nella città oplontina e nei comuni limitrofi, disposto dal Comando Provinciale di Napoli. A Torre Annunziata e Boscoreale, sono stati eseguiti numerosi controlli nei luoghi di maggiore concentrazione di persone. Specifica attenzione è stata dedicata al rispetto delle norme anti-contagio da Covid. Tredici le sanzioni elevate a carico di altrettante persone, per mancato uso dei prescritti d.p.i. e per assembramenti.

A Boscotrecase e Poggiomarino è stata sospesa l’attività di due bar al cui interno sono stati rilevati assembramenti di clienti tutti sprovvisti di d.p.i. e dei prescritti avvisi sui comportamenti da adottare e il numero massimo di persone ammesse. Nel corso di una serie di posti di controllo sono state controllate 184 persone e 129 veicoli. Diciotto le contravvenzioni al codice della strada elevate. Due le patenti ritirate e un’autovettura è stata sequestrata.

Uso del cellulare durante la guida, mancanza di copertura assicurativa del veicolo, mancato rispetto del divieto di sorpasso, sono state le violazioni maggiormente riscontrate. I militari hanno effettuato anche diverse perquisizioni domiciliari e numerose perquisizioni su veicoli sottoposti a controllo. A Boscotrecase, un 64enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per contrabbando di T.L.E.. Occultati in un ripostiglio della sua abitazione, sono stati rinvenuti 40 pacchetti di sigarette multimarca, per un peso complessivo di 800 grammi.

A Poggiomarino, un 40enne cittadino extracomunitario, identificato nel corso di un controllo stradale, è risultato sprovvisto di patente di guida, come già avvenuto in precedenti occasioni, e denunciato all’Autorità Giudiziaria. Tre persone sono state segnalate al Prefetto, dopo essere state trovate in possesso di modiche quantità di marijuana.