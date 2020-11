Raffica di controlli anti-Covid nei negozi cittadini: in campo la municipale

Agenti della Polizia Municipale dell’U.O. San Lorenzo sono intervenuti per controlli di attività commerciali, assembramenti, controlli sanificazioni, utilizzo D.P.I. e quant’altro previsto dalla normativa vigente anti Covid. Il controllo ha interessato varie zone del quartiere Vasto-Arenaccia quali via Torino, via Venezia, via Palermo, via Bologna, via Milano, via Firenze, corso Novara mediante l’impegno di nove autopattuglie, due pattuglie moto montate in borghese ed un furgone per un totale di 25 unità tra agenti e ufficiali.

Controllate 25 attività commerciali delle quali due sottoposte a chiusura per inosservanza della normativa in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, poste in sequestro cinque carrozzine adibite a vendita di genere alimentare di provenienza animale senza alcuna autorizzazione. Nella fase di controlli, sono stati sequestrate dodici carrozzine adibite alla vendita sulla pubblica via di merce rinvenuta nei cassonetti dei rifiuti che poi veniva smaltito presso la piattaforma di Asia. Il pattugliamento continuo nelle aree interessate, ha impedito che si raggruppassero persone evitando quanto contestato dai residenti per i continui assembramenti. I controlli continueranno nei giorni a seguire.