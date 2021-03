Controlli anti-Covid a Chiaia e Santa Lucia: 11 persone multate

Decine di militari della Compagnia Napoli Centro sono stati impegnati nei quartieri Santa Lucia e Chiaia: 85 le persone identificate, 27 i veicoli controllati. Undici le sanzioni applicate per violazioni alla normativa anti-contagio. Un 19enne è stato arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli. È stato tradotto al carcere di Poggioreale per una rapina commessa nel dicembre del 2019 a Napoli e sconterà quattro anni di reclusione.

Tre le persone denunciate: un parcheggiatore abusivo, già recidivo, sorpreso a piazza Matteotti mentre chiedeva denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio. Le altre due risponderanno rispettivamente di minaccia e maltrattamenti in famiglia. Cinque persone sono state segnalate alla Prefettura perché trovate in possesso di droga. A ognuno di loro è stata sequestrata una dose di marijuana. Numerose le contravvenzioni al codice della strada, gran parte per guida senza casco e copertura assicurativa. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.