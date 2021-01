Giocavano a calcetto in un campetto: cinque identificati per nome anti Covid

Controlli a tappeto disposti dal comando provinciale per i carabinieri della compagnia Poggioreale. I militari dell’Arma - 40 in tutto - hanno setacciato le strade del quartiere. 189 le persone identificate (di queste 88 hanno precedenti di polizia) e 142 i veicoli controllati. Durante le operazioni i Carabinieri hanno denunciato 6 persone: 1 uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico, 1 parcheggiatore abusivo, 1 ragazzo che in via taddeo da sessa ha violato il “daspo urbano” a cui era sottoposto e 3 autisti trovati alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.

Sono 20 le contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di quasi 23mila euro. Sanzionati per il rispetto delle norme anti-covid anche 3 cittadini che non indossavano la prevista mascherina. Il servizio ha visto i carabinieri impegnati anche nei controlli dei cittadini sottoposti a misure limitative della libertà personale: 35 le persone “interessate”. Questa notte invece, verso le 23:30, i carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale - allertati dal 112 - sono intervenuti in via Leto Pomponio nel quartiere Ponticelli. Era stata segnalata una partita di calcio presso una struttura sportiva. Identificate 5 persone, tutte sanzionate ai sensi della normativa anti-covid. Sanzionato anche il 41enne gestore della struttura che ha ammesso di aver dato la disponibilità del campo da gioco. La struttura è stata chiusa per 5 giorni. I servizi a largo raggio continueranno anche nei prossimi giorni.