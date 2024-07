Controlli a tappeto a Capri: nei guai due note strutture alberghiere

Controlli a tappeto dei carabinieri nella penisola sorrentina e sull’isola di Capri. I militari hanno effettuato degli accertamenti a largo raggio volti ad accertare la regolarità dei servizi svolti da veicoli soggetti a licenza per il trasporto delle persone: Controlli mirati anche in mare – verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione – con la motovedetta della stazione di Capri.

I primi controlli sono avvenuti a Massa Lubrense. Lì i carabinieri hanno sanzionato un uomo sorpreso alla guida di un mini autobus da 30 posti. L’autista, che stava portando dei ragazzini tra i 13 e i 14 anni in una colonia estiva, non era in possesso della patente prevista per quel genere di veicoli. Il mezzo è stato sequestrato, come altri 6 veicoli durante i controlli.

Controlli anche a Capri dove i militari hanno invece sequestrato due carrelli elettrici di proprietà di strutture ricettive che non avevano la revisione. Elevate in totale 31 sanzioni al codice della strada (delle quali 7 per uso dello smartphone alla guida e 15 per mancato uso delle cinture di sicurezza). Accertamenti anche in mare, come detto, con 11 imbarcazioni controllate, 31 persone identificate e diverse contravvenzioni accertate per navigazione sotto costa.

Tre, infine, le persone denunciate. Il primo è stata trovato a Vico Equense in possesso di 3 coltelli a serramanico. Il secondo denunciato era a Sorrento e guidava con patente falsa mentre il terzo è stato sorpreso nelle strade di Capri alla guida ed è risultato positivo all’alcol test.