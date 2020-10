Coronavirus, dall'inizio della pandemia sanzionate più di 200mila persone

Dall'inizio della pandemia sono state, nella sola area metropolitana di Napoli, controllate 1.294.778 persone. I numeri forniti dalle forze dell'ordine sono ragguardevoli: si pensi che 231.191 persone sono state sanzionate e/o denunciate nell'area metropolitana per non osservanza dei provvedimenti diramati in materia di contenimento del contagio da Covid-19.

Sono oltre 140mila gli esercizi commerciali controllati, 235 le attività chiuse e 793 i titolari di esercizio commerciale denunciati.