Casoria, controlli nelle paninoteche: sanzioni e chiusure per violazioni in tema anti Covid-19

Servizio straordinario dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli di Controllo del territorio tra i comuni di Casoria e Cardito. I militari della compagnia di Casoria, insieme a quelli del NAS partenopeo e del Reggimento Campania hanno identificato oltre 190 persone – molte di queste già note alle forze dell'ordine - e controllato 59 veicoli.

Denunciato un 19enne di Casoria perché trovato in possesso di due pistole a salve senza tappo rosso: passeggiava in strada e quando si è reso conto della presenza di una pattuglia ha provato a disfarsene, lanciandole in un’aiuola. Stessa sorte per un 21enne già noto alle forze dell'ordne, anch’egli di Casoria. Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 10 dosi di marijuana, pronte per lo smercio. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intensi anche i controlli per il rispetto della normativa anticovid: sanzionata una paninoteca perché non esponeva la cartellonistica informativa per il contenimento della pandemia. Chiusa in via temporanea una paninoteca perché il distanziamento sociale non era rispettato al suo interno e perché rimasto aperto anche oltre l’orario consentito. Per quest’ultima violazione sospeso anche un pub, sorpreso in attività anche oltre l’orario determinato dalla norma anticontagio. Una persona è stata multata perché senza mascherina.