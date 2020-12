Controlli anti-Covid, chiusi due negozi cinesi che vendevano articoli natalizi

Proseguono a Mugnano i controlli anti-Covid, dove sono state chiuse due attività commerciali - gestite da cinesi - che vendevano articoli natalizi.

A volere i blitz, da parte della polizia municipale, il sindaco Luigi Sarnataro.

Ieri pomeriggio i caschi bianchi sono intervenuti in via Pietro Nenni dove hanno trovato due negozi, che in barba a tutte le restrizioni vigenti nella zona rossa, vendevano tranquillamente articoli natalizi e non unicamente beni di prima necessità.

Le due attività sono state multate e chiuse. "Mi rendo conto che è un periodo difficile, ma le regole vanno rispettate da tutti, nessuno escluso - dichiara il primo cittadino - I controlli continueranno nei prossimi giorni. Manteniamo alta l'attenzione, facciamo tutti il nostro dovere".