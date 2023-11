Raffica di controlli a Napoli e provincia: polizia in azione

Nella giornata di ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, San Giovanni-Barra, Nuovo Palazzo di Giustizia, Secondigliano, Poggioreale, San Paolo, i finanzieri della Guardia di Finanza con l’Unità Cinofila, personale della Polizia Locale, con la collaborazione del Reparto Mobile di Bari, hanno effettuato controlli nel quartiere Chiaia. Nel corso del servizio gli operatori hanno identificato 137 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllato 32 veicoli, di cui uno sequestrato penalmente per appropriazione indebita, ed altresì ispezionato 6 esercizi commerciali, di cui uno sanzionato per mancata emissione di scontrino fiscale.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli, durante il quale sono state identificate 58 persone, di cui 9 con precedenti di polizia, e controllati 35 veicoli. Sempre ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato Secondigliano, i militari dell’Arma dei Carabinieri, personale della Polizia Locale, con i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale ed il Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Secondigliano.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 134 persone, di cui 48 con precedenti di polizia ed una denunciata per guida senza patente reiterata nel biennio, controllato 66 veicoli, di cui 3 sottoposti a sequestro e 3 a fermo amministrativo, e contestato 16 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo, mancata revisione periodica e mancata copertura assicurativa, guida senza patente poiché mai conseguita e per mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida elevando complessivamente circa 16 mila euro di multe.