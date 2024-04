Controlli nel weekend,  ancora "armi della movida" nel mirino

Controlli intensificati in queste ore nei territori dei Comuni di Casoria e Afragola. I carabinieri della compagnia casoriana e del gruppo di Castello di Cisterna, grazie alla collaborazione del Reggimento Campania e della polizia locale di Afragola, hanno passato al setaccio le due cittadine: identificate oltre 600 persone, censiti circa 340 veicoli. 49 sanzioni al codice della strada elevate, 18 mezzi sequestrati.

In manette per detenzione di droga a fini di spaccio un 20enne di Arzano. Si tratta di F.T.. Addosso aveva 16 grammi di marijuana, due di cocaina e altrettanti di crack. È ora in carcere, in attesa di giudizio.

Ancora droga ma nelle tasche di 14 assuntori, segnalati alla orefettura e sanzionati amministrativamente.

Non mancano le “armi della movida”: sotto sequestro un coltellino, un tirapugni e uno sfollagente. Le tre armi sono state sottratte a tre giovani, poi denunciati.

Sequestrato nel rione Salicelle un sistema di videosorveglianza abusivo, installato in un’abitazione verosimilmente utilizzata come piazza di spaccio.

Sospesa infine l’attività di un bar in corso Napoli, nel Comune di Afragola: sanzionato il titolare per mancata tracciabilità dei cibi e per la loro cattiva conservazione.