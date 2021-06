Controlli a tappeto dei carabinieri a San Giovanni a Teduccio: denunce e sanzioni

Militari in azione in tutto il quartiere

Controlli a tappeto dei carabinieri nel quartiere San Giovanni a Teduccio, nell'ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. I militari della Compagnia di Napoli Poggioreale, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno controllato 67 persone e 45 veicoli. Denunciato un 23enne di Melito perché sorpreso a chiedere denaro agli automobilisti in cerca di parcheggio, in via de Roberto.

Un 54enne di Poggioreale, invece, dovrà rispondere di evasione perché non è stato trovato a casa nonostante fosse sottoposto ai domiciliari. Un 41enne del rione Villa, incensurato, è stato sorpreso immediatamente dopo aver rubato un monopattino elettrico. Anche per lui una denuncia. Tre le sanzioni per violazioni alla normativa anti contagio e otto quelle per violazione al codice della strada. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.