Controlli a tappeto a Napoli-Est: 131 persone identificate

Operazione dei carabinieri nei quartieri di San Giovanni e Poggioreale: un 30enne arrestato per droga, sei parcheggiatori abusivi denunciati, sanzioni per 28mila euro per violazioni del codice della strada