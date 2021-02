Controlli a nord di Napoli: arrestate due persone

In totale 70 persone e 35 veicoli controllati

I carabinieri della stazione di Qualiano insieme a quelli del Reggimento Campania, durante un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno arrestato un 38enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione per una pena di sei anni e cinque mesi di reclusione per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e spaccio di sostanze stupefacenti, commessi dal 2014 al 2017.

Raggiunta da ordine di carcerazione anche una 41enne: dovrà scontare quattro anni e un mese di reclusione perché responsabile dei reati di truffa, falso e ricettazione. Durante le attività, i militari hanno, inoltre, controllato 70 persone e 35 tra autovetture e motocicli, elevato due contravvenzioni al codice della strada per un importo sanzionatorio totale di 1.736 euro e sottoposti a sequestro amministrativo due veicoli. E ancora segnalato un soggetto per uso personale di sostanze stupefacenti.