Blitz dei carabinieri: due noti bar e hotel di Ischia nei guai

Controlli dei Carabinieri sulle isole di Ischia e Procida. I carabinieri della compagnia ischitana hanno presidiato le zone portuali e i luoghi della movida, già affollati di turisti e residenti. Denunciato per guida sotto influenza dell’alcol un 44enne di Caserta, fermato in strada mentre guidava la sua auto con un tasso alcolemico vicino ai 3 g/l. La patente gli è stata ritirata, l’auto sotto custodia. Molti i giovani sorpresi con piccole dosi di stupefacenti.

Sono 6 in tutto quelli sanzionati amministrativamente, poi segnalati alla Prefettura. Un 25enne di Procida dovrà rispondere di esercizio abusivo di una professione. Dichiaratosi titolare di un B&B, non aveva mai ottenuto alcuna licenza per condurre un’attività simile. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’affittacamere era attivo dal 2022. Il giovane imprenditore è stato denunciato. Sanzioni anche per il titolare di un bar nel comune di Forio. Rilevate violazioni alle indicazioni del manuale HACCP. I controlli continueranno anche nelle prossime ore.