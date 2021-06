Ponticelli sotto assedio: raffica di controlli dei carabinieri

Continuano i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli nel quartiere Ponticelli. I militari della compagnia di Poggioreale hanno identificato 83 persone, 30 delle quali già note alle forze dell'ordine e passato al setaccio 66 veicoli.

Due le persone denunciate per detenzione di droga ai fini di spaccio: durante alcune perquisizioni personali e domiciliari sono stati trovati in possesso di 18 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione. Sedici le contravvenzioni al codice della strada applicate per sanzioni che vanno oltre i 15mila euro.