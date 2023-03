In manette il "re" del falso: ha commesso truffe in tutt'Italia

Controlli a tappeto a piazza Garibaldi e nelle zone limitrofe da parte dei Carabinieri. Durante le operazioni i militari hanno rintracciato e arrestato un 50enne già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, su disposizione del Tribunale di Ravenna, deve scontare di 4 anni e 1 mese di reclusione per uso di materiale contraffatto e truffa. Reati commessi dal 2016 al 2019 nelle città di Rimini, Cesena, Pescara e Marcianise.

Nel corso dei controlli, denunciato un 18enne di origini tunisine per detenzione di prodotti con segni falsi. L’uomo è stato sorpreso e bloccato mentre passeggiava a piazza Garibaldi con indosso un borsone. Perquisito, è stato trovato in possesso di diversi indumenti di varie marche contraffatti. Sempre gli stessi militari hanno poi bloccato un 17enne di origini albanesi che è stato trovato in possesso di un cacciavite.

Il giovane è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Setacciata anche via Arenaccia dove i Carabinieri della stazione Stella hanno rinvenuto e sequestrato 374 grammi di marijuana. La droga era nascosta nelle aree comuni di un immobile al civico 251. Controlli anche alle attività commerciali con i Carabinieri del Nas di Napoli che insieme ai militari del nucleo radiomobile hanno sanzionato il titolare di un bar per aver somministrato alimenti e bevande in assenza di "scia".