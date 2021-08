Controlli dei carabinieri a Pianura: quartiere sotto la lente d'ingrandimento

Nel quartiere Pianura i carabinieri della locale compagnia insieme a quelli del reggimento Campania – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno setacciato le arterie principali ed effettuato diverse perquisizioni in abitazioni di persone sottoposte a misure detentive. Sessantasei le persone identificate e controllate, 36 sono pregiudicate.

Durante le operazioni i militari hanno denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio 4 persone in 4 distinti episodi: un 22enne, un 80enne, un 52enne e un 21enne. A casa di quest’ultimo i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 5 piantine di marijuana, 40 foglie della stessa sostanza già essiccate e vario materiale per il confezionamento. Denunciati anche due parcheggiatori abusivi recidivi nel biennio. Gli altri sono stati trovati in possesso di poche dosi pronte ala vendita. Non sono mancati i controlli al codice della strada. Due gli scooter sequestrati.