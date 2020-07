Controlli dei Carabinieri nella zona est di Napoli: 10 denunce

Giornata intensa per i Carabinieri della compagnia di Poggioreale e dei militari del Reggimento Campania che – nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale di Napoli – hanno continuato a controllare i quartieri di Barra, Ponticelli e Poggioreale per prevenire e reprimere l’illegalità diffusa.



194 le persone identificate, di cui 98 con precedenti, e 134 le auto controllate. I Carabinieri hanno effettuato anche 5 perquisizioni domiciliari, 6 personali ed una veicolare.



Continua, inoltre, il contrasto all’attività di parcheggiatore abusivo con 5 persone denunciate perché recidivi nel biennio:

i denunciati, tutti uomini e del posto, son stati beccati dai militari mentre “lavoravano” in via Taddeo da Sessa, in via Caramanico e in piazza Arabia.



Durante le perquisizioni domiciliari, una ragazza 29enne è stata denunciata dai Carabinieri della stazione di Poggioreale per detenzione di droga, perché trovata in possesso di 5 dosi di crack, 2 di marijuana ed una di hashish. Denunciato per evasione anche un 22enne del posto che – nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari – è stato sorpreso mentre tornava a casa.



I Carabinieri della stazione di Ponticelli hanno denunciato un 20enne perché è stato trovato in possesso di alcune marche da bollo contraffatte: passeggiava in viale della Metamorfosi e – alla vista dei militari – si è agitato facendoli insospettire, tanto che hanno deciso di controllarlo e perquisirlo.



Costanti anche i controlli per il rispetto delle norme sulla circolazione stradale: 11 le contravvenzioni elevate - per un importo complessivo di 22mila euro - e 2 le persone denunciate perché trovate alla guida senza aver mai conseguito la patente (recidivi nel biennio). I controlli continueranno nei prossimi giorni e per tutta l’estate.



