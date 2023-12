15enne fermato e perquisito nel centro di Napoli si innervosisce: la scoperta nelle sue tasche

Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli centro hanno setacciato la zona della movida giovanile tra la Galleria Umberto e i “baretti” di Chiaia. Durante le operazioni di controllo, i militari hanno fermato e perquisito un 15enne che alla loro vista era apparso innervosito. Nelle sue tasche un coltello a farfalla lungo complessivamente 22 centimetri. La giustificazione è tristemente nota e sempre la stessa: “Mi serve per difendermi”.

Sanzionati, inoltre, 12 minorenni centauri indisciplinati senza casco, mentre 5 sono stati gli scooter sequestrati.

Tre, invece, i ragazzi segnalati alla Prefettura perché trovati con modiche quantità di sostanza stupefacente. Denunciati, infine, due parcheggiatori abusivi con recidiva nel biennio, sorpresi nell’attività illecita in via Generale Orsini angolo via Lucilio.