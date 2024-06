In giro con passamontagna e tirapugni: intervengono i carabinieri

I carabinieri di Marano hanno fermato in strada, in via Lazio, un 23enne del posto, già noto alle forze dell'ordine. Era in auto e in tasca nascondeva una stecchetta di hashish. In un locale a lui in uso, i segugi dei Cinofili hanno seguito una pista che è costata le manette al giovane maranese. Sotto sequestro 30 grammi di crack, altri 60 grammi di hashish, un bilancino di precisione e due proiettili. Il soggetto è ora in carcere e dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio.

In Via Nenni a Mugnano, i militari hanno denunciato un 38enne per porto di strumenti atti ad offendere. Addosso un tirapugni e alcuni indumenti utili per rendere difficoltoso il riconoscimento del volto. Non sono mancati i controlli alla circolazione. 130 i veicoli passati al setaccio e un corrispettivo in sanzioni che supera i 50mila euro. 27 gli scooter e le auto sequestrate.